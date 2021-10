Infortunio Messias: possibile convocazione con l’Atalanta. Le ultime

Junior Messias potrebbe finalmente trovare l’esordio con il Milan. L’infortunio è quasi alle spalle e Pioli potrebbe convocarlo con l’Atalanta

Junior Messias è pronto ad allenarsi con il gruppo. Stefano Pioli potrebbe convocarlo per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta: sembra smaltito l’infortunio per l’ex Crotone.

Il brasiliano è arrivato in rossonero in estate ma non ha ancora avuto la possibilità di scendere in campo con la nuova maglia: prima convocazione e possibilità a partita in corso contro i bergamaschi? Possibile.