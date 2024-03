Infortunio Jimenez, il messaggio dello spagnolo sui social: «Ho il cuore spezzato» – FOTO

Infortunio Jimenez, il messaggio dello spagnolo sui social: «Ho il cuore spezzato». Le parole del giovane rossonero dopo aver rimediato una lesione muscolare

Alex Jimenez seguirà Milan Real Madrid Primavera dalla tribuna a causa di una lesione muscolare al retto femorale sinistro. Il terzino spagnolo ha manifestato tutto il suo dispiacere con un post sui social:

PAROLE – «Con il cuore spezzato perché oggi non potrò giocare una delle partite che mi ha fatto più entusiasmare di quella che riguarda la mia carriera sportiva, in cui affrontano le due società della mia vita. A causa di un infortunio, starò lontano per diverse settimane dal campo di gioco».