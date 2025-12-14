Infortunio Gabbia, ansia crescente in casa Milan: domani giornata decisiva, Allegri incrocia le dita

Infortunio Gabbia, la giornata di domani sarà decisiva per capire le condizioni del centrale dopo lo stop odierno. Allegri incrocia le dita

Dopo l’uscita anticipata per infortunio nel pareggio contro il Sassuolo, l’ambiente Milan vive ore di apprensione per le condizioni di Matteo Gabbia. Il difensore dovrà attendere domani, lunedì, per sottoporsi agli esami strumentali che chiariranno l’entità del problema.

Un’attesa lunga una notte, vissuta con il fiato sospeso dalla dirigenza e da Massimiliano Allegri, poiché l’importanza di Gabbia all’interno delle dinamiche difensive rossonere è cresciuta esponenzialmente.

Infortunio Gabbia, domani giornata decisiva

L’opinionista Alessandro Jacobone ha sottolineato il peso del giocatore, spesso sottovalutato, con un commento significativo:

PAROLE – «Domani gli esami strumentali, un’attesa lunga una notte, vissuta con il fiato sospeso, perché Gabbia è più importante di quanto la gente possa pensare, perché nessuno riesce a sostituirlo con prestazioni all’altezza».

Gabbia è diventato un pilastro di affidabilità, specialmente dopo l’emergenza infortuni che ha colpito il reparto arretrato. La sua presenza garantisce ad Allegri una solidità che le alternative attualmente in rosa faticano a replicare con la stessa continuità e concentrazione.

L’eventuale stop prolungato di Gabbia costringerebbe Allegri a rivedere ancora una volta le gerarchie difensive, affidandosi probabilmente ai giovanissimi De Winter e Odogu, menzionati dallo stesso tecnico nel post-partita. La speranza, in vista degli impegni ravvicinati e della Supercoppa, è che l’infortunio sia meno grave del previsto.