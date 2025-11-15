Infortunio Dumfries, sospiro di sollievo per l’Inter! L’olandese ci sarà contro il Milan nel derby. Segui le ultimissime

L’attesa per l’attesissimo Derby della Madonnina del prossimo 23 novembre è accompagnata da un sospiro di sollievoin casa Inter. L’allarme scattato per le condizioni fisiche di Denzel Dumfries, l’esterno olandese noto per la sua potenza e rapidità sulla fascia destra, si è rivelato infondato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’abbandono del ritiro della Nazionale Oranje da parte del giocatore è stato dettato da una scelta puramente precauzionale.

L’esterno nerazzurro aveva lasciato la Nazionale per un problema alla caviglia, un episodio che aveva fatto temere un’assenza pesante per la sfida contro i cugini. Tuttavia, lo staff medico dell’Inter non ha riscontrato preoccupazionisignificative, accogliendo con favore la gestione prudente da parte del Commissario Tecnico dell’Olanda, Ronald Koeman. Lo stesso Koeman, un ex difensore di fama mondiale, aveva ammesso alla vigilia che Dumfries era “come minimo in dubbio”, preferendo non rischiare.

🏥 La Situazione è Sotto Controllo: Derby Non a Rischio

Il rientro anticipato di Dumfries a Milano è stato immediato, ma la situazione è totalmente sotto controllo. Il giocatore si era già sottoposto a una risonanza magnetica con lo staff olandese e, nella giornata di oggi ad Appiano Gentile, è stato visitato anche dall’equipe medica nerazzurra. La diagnosi è chiara: si tratta di un semplice “dolorino” ed è stata presa una decisione preventiva per evitare ricadute che avrebbero potuto compromettere la sua partecipazione alle sfide cruciali del club.

L’assenza di problematiche gravi all’orizzonte è una notizia fondamentale per l’Inter e per il suo tecnico, che potrà contare sull’apporto offensivo e difensivo di un elemento imprescindibile per il suo modulo.

😈 Il Milan Prepara il Colpo con Allegri e Tare

Dall’altra parte del Naviglio, il Milan osserva con attenzione lo stato di forma dei rivali, mentre si prepara per la sfida con il suo nuovo assetto dirigenziale e tecnico. Il tecnico Massimiliano Allegri, l’allenatore del pragmatismo, sta lavorando sui dettagli tattici per battere i nerazzurri, forte della fiducia concessa dal nuovo direttore sportivo, Igli Tare, l’esperto di scouting che ha costruito una rosa profonda e competitiva. L’obiettivo del Diavolo è quello di capitalizzare il più possibile nel derby per alimentare le proprie ambizioni Scudetto.

La presenza di Dumfries sulla fascia garantirà un duello di alta intensità che renderà la stracittadina ancora più avvincente e incerta.