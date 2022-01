Infortunio Chiesa: ecco i tempi di recupero dell’attaccante bianconero

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Chiesa, ecco quanto dovrebbe stare fuori l’attaccante bianconero. I tempi di recupero del giocatore

La Gazzetta dello Sport fa il punto sull’infortunio accorso a Federico Chiesa. Il giocatore verrà operato in Austria nella giornata di mercoledì, per poi cominciare il proprio percorso di riabilitazione verso il rientro in campo.

Per lui si prospettando dai 6 agli 8 mesi di assenza dal terreno di gioco, con la Juventus (e la Nazionale) che spera di riaverlo a disposizione per l’inizio della prossima stagione. In ogni caso, quello che è sicuro, è che nessuno vuole accelerare i tempi per evitare di incappare in possibili ricadute.