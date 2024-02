Infortunio Calabria, ecco cosa filtra sulle condizioni del terzino. ULTIMISSIME

Infortunio Calabria, prossime ore decisive: cosa filtra sulle condizioni del terzino e capitano del Milan dopo lo stop col Napoli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’unica nota stonata della vittoria del Milan di ieri sera per 1-0 contro il Napoli è stato l’infortunio muscolare di Davide Calabria al minuto 34 del primo tempo.

Il capitano e terzino destro rossonero verrà valutato dallo staff medico nelle prossime ore ma già ad oggi è impossibile per Pioli pensare di averlo a disposizione sia per le gara di giovedì contro il Rennes in Europa League sia per la gara di domenica contro il Monza.