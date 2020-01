Lucas Biglia: il Milan riflette sulle sue condizioni. A giugno partirà

Il nuovo infortunio di Lucas Biglia impone al Milan di riflettere attentamente sulle sue condizioni: a giugno l’argentino partirà

Lucas Biglia nuovamente infortunato: lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per l’argentino che verrà rivalutato nella prossima settimana. Ennesimo stop per il regista ex Lazio che a giugno sicuramente non farà più parte della rosa milanista andando in scadenza di contratto nel prossimo giugno.

In questo momento la dirigenza starebbe anche valutando l’acquisto di un altro vertice basso per la sessione invernale vista l’inaffidabilità dettata dalle condizioni precarie di Biglia. Saltato Matic si valuta il regista del Brescia Sandro Tonali.