Lucas Biglia non sarà del match di lunedì tra Milan-Sampdoria per un problema al bicipite femorale. Ecco i dettagli

Come riferito alla mostrano redazione Biglia non sarà presente lunedì per il match valevole per la diciannovesima giornata di Serie A tra Milan-Sampdoria.

Il centrocampista ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro che verrà valutato settimana prossima.