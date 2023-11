Infortunio Bennacer, il Milan sorride: il centrocampista ha già fissato il rientro. ULTIMISSIME

Infortunio Bennacer, grandi progressi del centrocampista algerino: l’ex Empoli pronto a rientrare per Milan-Monza

Ismael Bennacer è quasi pronto a riprendersi il Milan. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, il centrocampista algerino è in grande ripresa dall’infortunio al ginocchio patito lo scorso maggio tanto da aver fissato il proprio rientro in campo.

Il classe ’97 ha messo nel mirino Milan-Monza, gara in programma il prossimo 17 dicembre alle 12:30 a San Siro.