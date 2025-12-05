Infortunio Atta, tegola per l’obiettivo di mercato del Milan: lungo stop per il centrocampista dell’Udinese

Infortunio Atta, il giovane talento francese obiettivo di mercato del Milan si è fermato in Coppa Italia e salterà le prossime sfide

L’Udinese dovrà fare a meno di uno dei suoi talenti migliori, Arthur Atta, per il resto del 2025. Oltre al danno della mancata qualificazione in Coppa Italia, arriva la beffa dell’infortunio.

Il centrocampista francese di 22 anni ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, come confermato dagli esami strumentali effettuati. L’infortunio è avvenuto durante la partita persa in Coppa Italia contro la Juventus.

Atta ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario. Il giocatore dovrebbe saltare le gare di campionato contro Genoa, Napoli, Fiorentina e Lazio. Il rientro a disposizione di Runjaic è previsto per la prima settimana del 2026, in vista delle sfide contro Como o Torino.