Mercato Milan, conferme su Atta ma il prezzo spaventa Tare: Udinese irremovibile, parte solo per un’offerta monstre

Mercato Milan, arrivano conferme sull’interesse per Atta ma il prezzo spaventa Igli Tare: base d’asta fissata a 40 milioni di euro

Il calciomercato si infiamma attorno a uno dei talenti emergenti della Serie A: Arthur Atta. Autore di un’ottima stagione finora con la maglia dell’Udinese, il centrocampista ha rapidamente catturato l’attenzione delle big italiane, ponendosi come uno dei nomi caldi per il futuro.

Udinese blinda Atta fino a giugno

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’impatto del classe 2003 non è passato inosservato. In Italia, Atta è finito nel mirino soprattutto di Milan e Napoli, due club storicamente attenti ai profili giovani e di grande prospettiva.

Tuttavia, il club friulano ha una posizione granitica e ha già messo in chiaro le sue intenzioni: il centrocampista è considerato incedibile per la prossima sessione di mercato di gennaio. L’Udinese non intende privarsi a metà stagione di un pilastro così importante.

Base d’asta monstre: 40 milioni di euro

L’affare è rimandato alla prossima estate, ma a cifre da capogiro. La base d’asta prevista per giugno partirà da una cifra impressionante: almeno quaranta milioni di euro (€40 milioni).

Questa valutazione testimonia l’exploit del giocatore, che è stato riscattato dall’Udinese dal Metz a giugno per circa otto milioni di euro (€8 milioni). Una mossa che si è rivelata un affare eccellente e che proietta l’Udinese verso una plusvalenza potenziale da record. La sfida tra Milan e Napoli per assicurarsi il giovane talento promette di infiammare il prossimo calciomercato estivo.

