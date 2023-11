Infortuni Milan, emergenza per Pioli ma lui è fiducioso: «I numeri miglioreranno in futuro»

Stefano Pioli ha parlato dei tanti infortuni nella conferenza stampa di vigilia di Milan Fiorentina. Le parole

In conferenza stampa alla vigilia di Milan Fiorentina, Stefano Pioli ha parlato così dell’emergenza infortuni.

RIMPIANTI PER IL MERCATO – «I rimpianti sono di chi non prova a fare. Il club mi ha messo una disposizione una rosa competitive, ora siamo in emergenza a causa degli infortuni e delle squalifiche. Sono sicuro che i numeri sugli infortuni miglioreranno in futuro».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN FIORENTINA