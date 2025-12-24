News
Infortunati Milan, missione recupero per Gabbia: Verona nel mirino. Allegri incrocia le dita
Infortunati Milan, scenario a sorpresa per Matteo Gabbia: il difensore centrale può recuperare per la gara di domenica contro il Verona
In vista della sfida contro l’Hellas Verona, in programma il 28 dicembre alle 15:00, arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria rossonera. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta.it, crescono sensibilmente le chance di vedere Matteo Gabbia nell’elenco dei convocati di Massimiliano Allegri.
Infortunati Milan, il punto sulle condizioni
Il difensore centrale, pilastro della retroguardia milanista in questa stagione, sta forzando i tempi per superare l’ultimo acciacco fisico:
- Lavoro personalizzato: Gabbia sta seguendo una tabella di marcia specifica per smaltire l’infiammazione. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire se potrà tornare ad allenarsi in gruppo già nella sessione post-natalizia.
- Emergenza difesa: Il suo recupero è fondamentale per Allegri, specialmente ora che il mercato dei difensori è in una fase di stallo (con le piste Gatti e Dier che si sono raffreddate). Avere Gabbia al 100% permetterebbe di gestire meglio le rotazioni con Tomori e Pavlovic.
La strategia di Allegri
Se i test fisici daranno esito positivo, Gabbia potrebbe partire dalla panchina contro gli scaligeri, per poi riprendersi il posto da titolare nella cruciale trasferta di Cagliari del 2 gennaio, dove il Milan potrà contare anche sul nuovo innesto Niclas Füllkrug. La sua presenza è considerata vitale per la leadership che ha dimostrato di avere all’interno dello spogliatoio, un fattore chiave nella rincorsa scudetto dei rossoneri.