Infortunati Milan, da Rabiot a Tomori: il punto dall’infermeria! Buone notizie per Allegri. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si prepara a una delle sfide più importanti della stagione, il Derby della Madonnina contro l’Inter, e le ultime notizie da Milanello portano un’ondata di ottimismo tra i tifosi rossoneri. Dopo oltre un mese di assenza a causa della fastidiosa lesione al soleo, il centrocampista francese Adrien Rabiot (classe 1995, noto per la sua corsa e il suo dinamismo) è clinicamente guarito ed è pronto a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il rientro di Rabiot, un pilastro del centrocampo del Diavolo, è un fattore che può cambiare gli equilibri in vista della stracittadina. Il tecnico toscano Allegri, noto per la sua meticolosità tattica e per la gestione sapiente dei centrocampisti, considera il francese cruciale per la sua capacità di coprire grandi spazi, recuperare palloni e inserirsi in zona gol.

La Gazzetta conferma: Rabiot torna in gruppo martedì, Derby da titolare?

Le tempistiche di recupero sono state dettagliate dalla stampa sportiva, aumentando le speranze di vederlo in campo fin dal primo minuto. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, “Tornerà a lavorare in gruppo martedì“.

Questo significa che Adrien Rabiot avrà a disposizione l’intera settimana per ritrovare la condizione fisica e il ritmo partita necessari. Considerata l’importanza della sfida e la necessità di schierare la migliore formazione possibile contro i cugini nerazzurri, lo scenario di vederlo titolare già domenica è più che plausibile e viene valutato seriamente dallo staff tecnico.

La sua presenza al fianco di altri centrocampisti forti e dinamici permetterebbe al Milan di controllare meglio il gioco e di arginare la spinta dell’Inter. Il rientro di un giocatore di questo calibro è un segnale forte anche per il DS Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo rossonero, che vede nella rosa un potenziale enorme, a patto che sia al completo. La gestione dell’infortunio da parte dello staff medico si è rivelata tempestiva, assicurando ad Allegri il suo uomo chiave nel momento di massima necessità. Il Derby è servito, e il Milan potrà affrontarlo con una freccia in più al suo arco.