MN24 – Infortunati Milan, le ultime su Saelemaekers e Pulisic. Cosa filtra verso il Bologna

3 ore ago

Infortunati Milan, Saelemaekers non sarà convocato per la sfida contro il Bologna. In dubbio Pulisic: domani la decisione definitiva

Arrivano aggiornamenti cruciali e non del tutto rassicuranti dall’infermeria di Milanello. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews24, Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con diverse defezioni e ballottaggi dell’ultimo minuto per il posticipo di martedì sera al Dall’Ara.

Infortunati Milan, il report medico: la situazione reparto per reparto

Ecco il dettaglio sulle condizioni dei tre tasselli offensivi rossoneri:

  • Alexis Saelemaekers (OUT): Il belga alza ufficialmente bandiera bianca. Il fastidio agli adduttori non è stato smaltito e non sarà a disposizione per la trasferta di Bologna. Un’assenza pesante per l’equilibrio tattico di Allegri.
  • Christian Pulisic (IN DUBBIO): La situazione più delicata riguarda lo statunitense. Pulisic sta convivendo con una borsite all’altezza dell’ileopsoas. Le sue condizioni verranno monitorate ora dopo ora: la decisione definitiva sulla sua convocazione o meno verrà presa soltanto nella giornata di domani.
  • Rafael Leão (A DISPOSIZIONE): Notizie migliori per il portoghese. Nonostante stia convivendo con un fastidio fisico che ne limita la brillantezza, Rafa ha dato la sua disponibilità e sarà regolarmente nel gruppo che partirà per l’Emilia.

Le scelte obbligate di Allegri

Con Saelemaekers out e Pulisic in forte dubbio, il tecnico rossonero potrebbe essere costretto a ridisegnare l’attacco. Crescono le quotazioni di Nkunku (nonostante il mercato) per affiancare Leão, in attesa di capire se dal mercato arriverà il via libera definitivo per l’immediato inserimento di Mateta.

