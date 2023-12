Infortunati Milan: il punto su Okafor e Bennacer verso l’Atalanta. Le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole sui recuperi in casa rossonera.

RECUPERI – «Chiaro che certi momenti si passano durante la stagione, i recuperi sono importanti, Bennacer sta bene sta recuperando man mano la condizione per noi è importante»

CONDIZIONI OKAFOR E BENNACER TITOLARE – «Non sarà disponibile domani, se la valutazione domani sarà positiva il suo rientro sarà vicino. Bennacer presto sarà titolare»

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI PRE ATALANTA-MILAN