Conferenza stampa Pioli: «Il nostro obiettivo è la continuità di risultati, oggi valutiamo Leao»

Conferenza stampa Pioli: il tecnico del Milan parla in conferenza stampa da Milanello alla vigilia della gara con l’Atalanta

Stefano Pioli, tecnico del Milan, interverrà in conferenza da Milanello a partire dalle ore 12 per presentare la sfida di domani contro l’Atalanta. Segui con noi la diretta LIVE.

CLASSIFICA FINALE – «Mancano troppe partite per fare delle classifiche definitive, il nostro obiettivo è la continuità dei risultati, l’obiettivo minimo è arrivare nei primi quattro ma vogliamo fare qualcosa di più»

AFFRONTARE L’ATALANTA– «Sempre partiti difficili contro di loro, sono una squadra completa che lotterà per i primi quattro posti, serve una prestazione di alto livello se vogliamo vincere»

DE KETELAERE – «De Ketelaere lo sto seguendo, è un giocatore di prospettiva e se dovesse giocare servirà seguirlo con attenzione»

LEAO E KJAER – «Per Leao sarà decisivo l’allenamento di oggi. Negli ultimi giorni ha raggiunto livelli di intensità buona. Poi decideremo. Kjaer è guarito ma è in ritardo di condizione»

RECUPERI – «Chiaro che certi momenti si passano durante la stagione, i recuperi sono importanti, Bennacer sta bene sta recuperando man mano la condizione per noi è importante»

GASPERINI – «Ammiro la sua coerenza tattica, ha aggiunto sempre qualcosa alle squadre che ha allenato è migliorato nel corso del tempo. Non gli ruberei nulla, ma lo stimo molto»

JOVIC – «Non ho dubbi che è un giocatore di talento, ci sono caratteristiche che non possono venir meno durante la partita, l’intensità fisica e mentale. Se sarà costante nel raggiungere certi livelli sarà importante per la squadra»

KRUNIC – «Le sue prestazioni sono state buone, ora sta avendo un calo e in questo momento ci sono giocatori che stanno meglio di lui»

THEO CENTRALE– «Ci aiuta in fase di costruzione, lo ha fatto bene anche Tomori, ma Theo ci da delle soluzioni diverse»

BENNACER – «Su di lui non ci sono dubbi, è un giocatore di livello, è giusto che si ponga obiettivi importanti. Ha grande personalità, ora deve ritrovare la giusta condizione»

CALCI PIAZZATI – «Possiamo fare meglio e ci stiamo lavorando. E’ un nostro obiettivo perchè possono determinare una partita»

EROE O CATTIVO – «Come allenatore del Milan ho delle responsabilità, non mi sento ne eroe ne vittima, il mio compito è far rendere al meglio la squadra»

CONDIZIONI OKAFOR E BENNACER TITOLARE «Non sarà disponibile domani, se la valutazione domani sarà positiva il suo rientro sarà vicino. Bennacer presto sarà titolare»

COMPETITIVI IN ITALIA E IN EUROPA «Il nostro calcio ha radici profonde, può reggere per tre partite. Noi dobbiamo dividere le due cose, cercheremo di centrare entrambe le cose con le nostre idee»

REIJNDERS E BENNACER INSIEME «Sto parlando tanto con Bennacer, abbiamo le idee chiare su come utilizzarlo, può giocare insieme a Reijnders»

AFFRONTARE DE KETELAERE «Abbiamo preparato la partita, lo conoscono e sanno come affrontarlo»