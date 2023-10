Infortunati Milan: Kalulu, Pulisic e Pellegrino ko nella notte di Napoli. Le condizioni dei tre rossoneri usciti doloranti

Sono ben tre i rossoneri che si sono infortunati nel corso della sfida tra Napoli e Milan di ieri e che si aggiungono alla lista già bella lunga dei calciatori fermi ai box.

In ordine Kalulu, costretto ad uscire dopo meno di venti minuti. All’intervallo resta negli spogliatoi Pulisic, cambiato precauzionalmente per una contrattura. Nella ripresa è costretto ad alzare bandiera bianca anche Pellegrino, che ha lasciato il campo per una distorsione.