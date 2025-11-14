Infortunati Milan, in due salteranno l’amichevole di oggi contro l’Entella: ecco quando Allegri li riavrà a disposizione

Connect with us

Infortunati Milan, Rabiot e Santiago Gimenez salteranno l’amichevole di oggi contro l’Entella: ecco quando Allegri li riavrà a disposizione

Oggi alle 11:30, il Milan affronterà la Virtus Entella in amichevole allo stadio Chinetti di Solbiate Arno, un match voluto da Massimiliano Allegri.

L’obiettivo principale è valutare la condizione dei recuperati: in campo ci saranno Pulišić, Tomori ed Estupiñán.

I riflettori sono puntati su Ardon Jashari, che tornerà a giocare dopo due mesi e mezzo dal grave infortunio al perone rimediato in allenamento.

Assenti invece Adrien Rabiot (lesione muscolare) e Santiago Giménez (problema alla caviglia), che rientreranno in gruppo solo all’inizio della prossima settimana, puntando al Derby del 23 novembre.

