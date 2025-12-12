Infortunati Milan, Allegri fa la conta in vista del Sassuolo: in quattro verso il forfait, lui in panchina? Gli aggiornamenti

Infortunati Milan, Massimiliano Allegri deve fare i conti in vista del Sassuolo: Athekame verso la panchina, in 4 verso il forfait

La marcia del Milan verso l’anticipo domenicale di campionato contro il Sassuolo si svolge a ritmi serrati, ma con un’infermeria che impone la massima cautela. La dirigenza e lo staff tecnico hanno deciso di non correre alcun rischio con i pezzi grossi infortunati, privilegiando il pieno recupero per la vicina Supercoppa Italiana che si disputerà giovedì prossimo a Riad.

Come riporta la Gazzetta.it, nella giornata di ieri a Milanello quattro giocatori cruciali hanno continuato a seguire un programma personalizzato per il recupero dai rispettivi problemi fisici, confermando le difficoltà di Massimiliano Allegri nel disegnare l’undici titolare per San Siro.

Infortunati Milan, il quartetto escluso contro il Sassuolo

Secondo la fonte, la lista dei probabili assenti per la sfida contro i neroverdi è ormai definita:

Rafael Leão: L’attaccante portoghese, alle prese con un fastidio muscolare all’adduttore, non verrà forzato. La sua velocità e la sua imprevedibilità sono considerate essenziali per la semifinale di Supercoppa contro il Napoli.

L’attaccante portoghese, alle prese con un fastidio muscolare all’adduttore, non verrà forzato. La sua velocità e la sua imprevedibilità sono considerate essenziali per la semifinale di Supercoppa contro il Napoli. Santiago Gimenez: Il centravanti messicano, fermo da un mese e mezzo a causa dell’infortunio alla caviglia e obiettivo di mercato per la cessione, continua il suo lento percorso riabilitativo e non sarà rischiato.

Il centravanti messicano, fermo da un mese e mezzo a causa dell’infortunio alla caviglia e obiettivo di mercato per la cessione, continua il suo lento percorso riabilitativo e non sarà rischiato. Youssouf Fofana: Il centrocampista francese, motore del centrocampo rossonero, è escluso per precauzione, un’assenza che costringerà Allegri a ridisegnare la mediana, come confermato dalle voci di un possibile riposo per Luka Modric e la chance per Jashari .

Il centrocampista francese, motore del centrocampo rossonero, è escluso per precauzione, un’assenza che costringerà Allegri a ridisegnare la mediana, come confermato dalle voci di un possibile riposo per e la chance per . Cheveyo Balentien: Il giovane attaccante completa il quartetto che continuerà a lavorare a parte per tornare al 100%.

La decisione di escludere questi quattro giocatori riflette l’alta posta in palio della prossima settimana: la Supercoppa è un obiettivo dichiarato e, dopo l’eliminazione in Coppa Italia, un successo in Arabia Saudita darebbe grande slancio e morale alla squadra. Per questo, l’imperativo è recuperare i titolari chiave.

Una nota positiva per la panchina

Non tutto è negativo, però. Tra le notizie che arrivano da Milanello, c’è un timido rientro che dà respiro alla panchina. Lo svizzero Athekame, tornato ad allenarsi con il gruppo dopo l’infortunio rimediato con la sua Nazionale, «potrebbe rivedersi» tra i convocati e sedere in panchina contro il Sassuolo. Il suo rientro, seppur graduale, offre ad Allegri un’opzione difensiva in più per gestire le rotazioni.

Il Milan è pronto ad affrontare il Sassuolo con i giocatori disponibili, sapendo che l’obiettivo prioritario non è solo vincere, ma arrivare in perfette condizioni fisiche alla sfida di giovedì.