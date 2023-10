Infortunati Milan: gli aggiornamenti di Pioli sulle condizioni di Kalulu, Pulisic e Pellegrino dopo il match contro il Napoli

Stefano Pioli ha parlato a DAZN nel post Napoli Milan delle condizioni di Kalulu, Pulisic e Pellegrino.

INFORTUNATI – «Questa è una nota negativa, oltre al risultato che poteva essere migliore. Kalulu non avrebbe dovuto giocare se ci fosse stato Kjaer, non si sa è una contusione o ha sentito qualcosa. Pulisic ha sentito un affaticamento al flessore, non era il caso rischiarlo. Pellegrino ha avuto una distorsione alla caviglia, non riusciva a continuare».

LE PAROLE DI PIOLI A DAZN DOPO NAPOLI MILAN