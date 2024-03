Indagine Milan, dubbio sul prezzo di vendita della società! La Procura indaga: le cifre della cessione del club a RedBird

Sarebbe stato leggermente spostato il focus relativo all’indagine che ha coinvolto il Milan, il suo ad Furlani ed il predecessore Gazidis. La Procura di Milano adesso starebbe indagando sul prezzo con il quale la società è state venduta a RedBird.

Lo riporta il giornalista Luca Bianchin su X, il quale riferisce come secondo gli inquirenti il prezzo potrebbe non essere congruo. Il club fu ceduto per 1,2 miliardi di euro, mentre la società Football Benchmark ai tempi gli assegnò un valore di 578 milioni.