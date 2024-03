Inchiesta Milan, la Procura indaga sul prezzo della cessione del club! Cifra ritenuta troppo alta: il PUNTO sull’indagine

Come riporta l’Ansa, a finire nel mirino degli inquirenti per l’inchiesta del Milan sarebbe anche la congruità del prezzo della vendita della società. Il club è stato comprato formalmente per circa 1 miliardo e 200 milioni di euro, cifra che negli ambienti giudiziari milanesi è da tempo ritenuta troppo alta.

Si proverà a far luce anche sul motivo della presunta simulazione di compravendita. La Guardia di Finanza e i pm sono già al lavoro sulle carte sequestrate ieri per accertare le ragioni che ci sarebbero dietro l’operazione.