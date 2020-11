In Turchia, Calhanoglu intrigato dalla Juventus: la posizione del Milan

Hakan Calhanoglu sarebbe intrigrato dall’idea di trasferirsi alla Juventus nel prossimo luglio: questo quanto emerge dai media turchi

Secondo quanto affermato da media turchi, Hakan Calhanoglu sarebbe apparso intrigato dall’idea di trasferirsi alla Juventus al termine della stagione. Il 10 rossonero, avvistato a Torino in compagnia del bianconero Demiral, appare distante dal rinnovare il proprio contratto in scadenza con il Milan e, nel caso dovesse essere libero di accasarsi a zero altrove, avrà probabilmente l’imbarazzo della scelta.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Calhanoglu non avrebbe alcun “rimorso” nel dover firmare con la Juventus il prossimo luglio. Dall’altro lato la posizione del Milan è chiara ma, come affermato da Maldini, «La priorità è trovare un accordo ma i matrimoni si fanno sempre in due».