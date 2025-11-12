Impegni nazionale Milan, domani scenderanno in campo sei rossoneri: il programma completo. Le ultimissime notizie

La pausa per le Nazionali entra nel vivo con le prime gare decisive per la conclusione dei gironi di Qualificazione al Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Nella giornata di domani, giovedì 13 novembre, saranno ben sei giocatori del Milan impegnati con le rispettive selezioni, monitorati con attenzione dal tecnico Massimiliano Allegri e dal DS Igli Tare in vista della ripresa del campionato.

In campo ci sarà il blocco francese composto dal portiere Mike Maignan e dall’attaccante Christopher Nkunku, che affronteranno l’Ucraina a Parigi alle ore 20.45, in una sfida cruciale per la testa del girone.

Contemporaneamente, scenderanno in campo gli italiani Matteo Gabbia e Samuele Ricci, chiamati a difendere i colori azzurri contro la Moldavia a Chișinău, sempre alle 20.45. Per i due rossoneri, si tratta di un’opportunità importante per consolidare la propria posizione in Nazionale.

Alle 20.45 sarà il turno anche di Rafael Leao, leader offensivo del Portogallo, impegnato a Dublino contro l’Irlanda. Il suo stato di forma sarà cruciale per le sorti della squadra lusitana.

Infine, chiude il quadro degli impegni Strahinja Pavlovic (Serbia), che affronterà una trasferta ostica e affascinante a Londra contro l’Inghilterra.

Ecco il dettaglio completo degli impegni di domani:

Mike Maignan e Christopher Nkunku (Francia) Francia-Ucraina, ore 20.45, Parigi

e (Francia) Matteo Gabbia e Samuele Ricci (Italia) Moldavia-Italia, ore 20.45, Chișinău

e (Italia) Rafael Leão (Portogallo) Irlanda-Portogallo, ore 20.45, Dublino

(Portogallo) Strahinja Pavlović (Serbia) Inghilterra-Serbia, ore 20.45, Londra

(Serbia)

Tutte le gare sono valide per le Qualificazioni al Mondiale 2026.