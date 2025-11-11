Convocati nazionale Milan, sono partiti in 12 da Milanello: la lista completa. Le ultimissime notizie sulla squadra

La sosta per gli impegni delle Nazionali svuota parzialmente Milanello, ma non frena i lavori in casa Milan. Sono ben dodici i giocatori rossoneri che, nel corso di questa pausa, hanno risposto alle convocazioni delle rispettive selezioni, lasciando il centro sportivo per volare in ogni angolo d’Europa e del mondo.

Mentre Massimiliano Allegri e Igli Tare possono contare sui rientri di Pulisic, Rabiot e Gimenez, l’elenco dei convocati sottolinea la qualità internazionale della rosa. Tra i pezzi pregiati che hanno lasciato Milano spicca Rafael Leao, chiamato dal Portogallo, e la coppia difensiva della Francia, formata da Mike Maignan e Christopher Nkunku (nonostante le sue recenti difficoltà in fase realizzativa).

Nutrita anche la rappresentanza italiana e belga. Per l’Italia si registrano le chiamate per Matteo Gabbia e Samuele Ricci, entrambi impegnati con la Nazionale maggiore, affiancati da Davide Bartesaghi, convocato dall’Under 21. La coppia belga vede invece la partenza di Koni De Winter e Alexis Saelemaekers.

Completano la lista dei partenti i difensori Strahinja Pavlovic (Serbia) e Luka Modric (Croazia), il centrocampista svizzero Zachary Athekame (U21) e il giovane talento David Odogu (Germania U20).

Con un gruppo ristretto a disposizione, Allegri sfrutterà la sosta per lavorare intensamente sulla coesione tattica e sulla condizione fisica dei recuperati, puntando a non farsi trovare impreparato per il derby del 23 novembre. La preparazione sarà meticolosa per garantire che, al rientro dei dodici nazionali, la squadra possa ritrovare subito il giusto equilibrio per la cruciale fase successiva della stagione.