Impallomeni: «Il Milan è oltre le sue possibilità»

L’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni parla così del Milan all’indomani del KO nell’euroderby. Le sue dichiarazioni

L’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni parla così del Milan all’indomani del KO nell’euroderby. Le sue parole a Tuttomercatoweb.

«Pioli lo scorso anno ha fatto un’impresa eccezionale, il rischio ora è che si ritorni alla casella iniziale. Ho sentito Maldini e ha detto che il rischio concreto è quello di fare passi indietro. ha messo in guardia l’ambiente e sono parole giuste. Per me il Milan è oltre le sue possibilità. Pioli quindi ha fatto un lavoro enorme. Io ora penserei al campionato ora, fossi nel Milan. Questa è una bella botta, vai a La Spezia senza Leao, Bennacer, e poi dopo aver perso il derby contro una squadra che deve salvarsio».