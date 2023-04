Impallomeni: «Milan ed Inter sono in ritardo rispetto alle romane…». Le parole del giornalista sulla corsa Champions

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW della volata Champions, di cui fa parte anche il Milan. Ecco le parole del giornalista:

«La Lazio ha perso ma non ha perso nulla se non dalle milanesi. Ma queste sono in ritardo rispetto alle romane. Stiamo commentando un campionato che vede le milanesi aver fatto meno rispetto allo scorso anno. La quota Champions si è abbassata. 71 o 70 sei certo, 69 puoi farcela ma ci sono ancora tanti scontri diretti. Chi si deve preoccupare? La Roma. La partita di Bergamo ha complicato terribilmente le cose. Dybala non sta bene, si sta sacrificando per la causa ma sarà una chiave per le prossime partite decisive. Come lo scorso anno o tutto o niente, ha detto Mourinho. Ora arriva il Milan che arriva con la fanfara, ferito dopo la partita di andata. Il Milan arriva con la formazione titolare e che se l’è legata al dito quella partita. Mourinho dovrà impedire la profondità a Leao e a tutta la trequarti, trovare le palle inattive e fare una partita utile e che il Milan incappi in una giornata no. E sono tante come condizioni»