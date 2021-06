Il Wolfsburg ci prova per Hauge: la richiesta del Milan

Il Wolfsburg sembra essere pronto ad affondare il colpo per Jens Petter Hauge. L’ex attaccante del Bodo Glimt è valutato 15 milioni

Dopo un sondaggio effettuato nelle scorse settimane ora il Wolfsburg sembra essere pronto ad affondare il colpo per Jens Petter Hauge. L’ex attaccante del Bodo Glimt è seguito dal club tedesco che presto formalizzerà la prima offerta per il suo cartellino al Milan.

Maldini e Massara non ascolteranno proposte inferiori ai 15 milioni di euro per il norvegese che al momento resta in uscita ma solo al giusto prezzo.