Cedere Hauge sarebbe un errore, il tempo ripagherà

Il Milan sta valutando il futuro di Jens Hauge, esterno arrivato l’anno scorso dal Bodo Glimt. Il norvegese nell’ultima stagione ha mostrato dei numeri, ma non è riuscito ad affermarsi con continuità. Nei giorni scorsi era stato inserito nella trattativa per De Paul, anche se successivamente l’argentino ha scelto l’Atletico Madrid.

Per i rossoneri sarebbe un errore svendere il giovane talento, soprattutto dopo un solo anno giocato a spezzoni. Nella rosa di Pioli non ci sono tanti giocatori in grado di saltare l’uomo e Hauge potrebbe esplodere da qui a pochi mesi rivelandosi come un vero e proprio jolly del Milan.