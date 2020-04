Il PSV propone un giocatore in cambio del riscatto di Ricardo Rodriguez

Il PSV detiene l’obbligo di riscatto per quanto riguarda Ricardo Rodriguez. Ecco il compromesso per i rossoneri

Il PSV detiene l’obbligo di riscatto per quanto riguarda Ricardo Rodriguez. Lo svizzero, in prestito agli olandesi dal mese di gennaio, non tornerà al Milan. Tuttavia, complice la crisi mondiale che non permette grandi investimenti nemmeno nel calcio, il PSV avrebbe proposto ai rossoneri un compromesso, ovvero l’inserimento nella trattativa di Denzel Dumfries.

Il Milan ancora non ha dato una risposta, ma il giovane terzino sinistro è un giocatore potenzialmente interessante. In caso di risposta affermativa da parte della dirigenza milanista, potrebbe essere pattuito un piccolo indennizzo a favore degli olandesi.