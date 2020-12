Il pensiero del Milan per Natale: 70 tablet donati a due scuole cittadine

Il Milan si è reso protagonista di un altro atto generoso, il secondo da marzo, donando 70 tablet a due scuole cittadine

Il Milan scende nuovamente in campo per aiutare chi ha bisogno: secondo quanto riportato da Repubblica infatti, il club rossonero si è reso protagonista di una donazione di settanta tablet a due istituti comprensivi milanesi per realizzare ambienti didattici innovativi e, nel caso di un terzo lockdown, da consegnare alle famiglie che ne avessero bisogno.

E’ la seconda iniziativa del Diavolo, dopo la prima tranche di 30 dispositivi effettuata in primavera. Quaranta tablet sono stati consegnati al comprensivo di via Scialoia e trenta al comprensivo Guido Galli. Queste le parole di Martino Roghi, Csr Manager del Milan: «Siamo molto felici di partecipare al processo di digitalizzazione della scuola. Siamo convinti che l’introduzione di nuovi strumenti tecnologici possa contribuire a garantire l’accesso ai contenuti educativi a tutti gli studenti, anche in questi momenti difficili e riconosciamo lo sforzo in questa direzione del Comune».