Il Milan su Twitter: post di auguri a Mario Yepes per i suoi 44 anni

Compie 44 anni il difensore ex Milan Mario Yepes. Il Milan celebra l’evento con un post di auguri su twitter. Il colombiano ha collezionato con il Milan 46 presenze andando a rete per ben 2 volte. Con la maglia rossonera ha vinto una Serie A nella stagione 2010/2011 e una Supercoppa Italiana la stagione successiva. Il Milan lo aveva acquistato dal Chievo per una cifra di 2 milioni di euro.