Il Milan sta lavorando bene sul mercato ma occorre completare il centrocampo

Ad oggi, il Milan è una delle squadre che sta lavorando meglio sul mercato, soprattutto in termini di acquisti. Se è vero che la partenza di Tonali ha lasciato un vuoto, sia tecnico che sentimentale, è vero anche che gli acquisti di Loftus-Cheek e Pulisic hanno confermato la volontà della dirigenza di competere ad altissimi livelli.

Le prossime mosse del Milan



Dopo gli arrivi di Loftus-Cheek e Pulisic, che a Milanello ritroveranno l’ex Chelsea Olivier Giroud, l’obiettivo è riempire le caselle ancora vuote. All’appello mancano un centrocampista e un esterno sinistro avanzato. I nomi caldi, al momento, sono quelli del classe ’98 Tijjani Reijnders, che l’AZ Alkmaar valuta almeno 20 milioni di euro, e del 24enne nigeriano del Villareal Samuel Chukwueze, reduce da una grande stagione in Spagna. In attesa di una risposta da parte dei due club, il Milan si è messo al lavoro per Isaksen, esterno destro danese del Midtjylland. Il classe 2001 sarebbe la principale alternativa a Chukwueze, qualora il Villarreal dovesse chiedere una cifra superiore ai 25 milioni di euro. L’altro nome al centro delle attenzioni è quello di Mehdi Taremi, centravanti trentenne del Porto. Autore di 22 reti nell’ultimo campionato portoghese, l’iraniano è la principale alternativa ad Alvaro Morata. Capitolo cessioni. È ormai certa quella di Ballo-Touré, conteso tra Bologna e Nizza. Intanto, sembrerebbe cambiata anche la situazione relativa a Charles De Ketelaere. Maldini e Massara lo avrebbero fatto partire al massimo in prestito, ma ora che i due non sono più a Milanello, gli scenari sono cambiati. Per il trequartista belga figurano parecchie richieste, provenienti soprattutto dalla Premier League e dalla Ligue 1. L’Aston Villa è pronto ad offrire una cifra vicina ai 30 milioni di euro, che consentirebbe al Milan di ammortizzarne l’acquisto avvenuto solo un anno fa. A chiedere espressamente il belga è stato l’allenatore dei Villans Unai Emery.