Il Milan ritorna a vincere in una trasferta europea con 4 gol dopo 17 anni: ecco i dettagli

L’ultima volta di una vittoria europea del Milan in trasferta con 4 gol di scarto risale al 2005: i dettagli

La vittoria del Milan a Zagabria rompe un tabù che durava dal 2005, ovvero vincere una partita in trasferta in Europa con 4 goal di scarto.

Infatti, il club rossonero non vinceva con quattro gol di scarto in una trasferta europea dal 23 novembre 2005, ovvero in Feberbahce-Milan 0-4 con il poker di gol di Sheva.