Il Milan e la Pioli-Cam: le immagini del tecnico contro la Fiorentina – VIDEO

Stefano Pioli ha vissuto con grande trepidazione la vittoria del Milan contro la Fiorentina lo scorso 1° maggio a San Siro. Il club rossonero, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato le immagini più belle del tecnico nella sfida contro i Viola:

👁️ An eye on Coach Pioli to see how he experienced #MilanFiorentina 🎥 #SempreMilan pic.twitter.com/46UmSFgJt7

— AC Milan (@acmilan) May 10, 2022