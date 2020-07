Il Milan e Ibrahimovic non vogliono attendere: accelerazione per il rinnovo

Rinnovo Ibrahimovic al Milan: come detto da Frederic Massara ieri prima di Sampdoria-Milan, le parti hanno accelerato i contatti

Zlatan Ibrahimovic e il Milan, una storia che proseguirà? Non c’è ancora una risposta certa, ma come detto da Frederic Massara ieri le parti stanno infittendo i contatti per trovare una soluzione il più presto possibile. La dirigenza rossonera ha espresso la propria volontà di puntare sulla continuità rinnovando almeno per un’altra stagione il contratto del centravanti svedese.

Sono attualmente in corso, lontano dai riflettori, contatti tra Paolo Maldini e Mino Raiola per discutere il rinnovo di Ibra al Milan: si chiude entro metà agosto.