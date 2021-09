Il Milan celebra Rebic: «DenvastAnte» – VIDEO

Ante Rebic tra record e gol è stato il protagonista di Juventus Milan. Il club rossonero lo ha celebrato con un video sui social

DevastAnte. Ancora una volta Ante Rebic è stato protagonista allo Stadium di Torino. Il suo gol ha permesso al Milan di pareggiare il match contro la Juventus e ha fatto registrare anche nuovi record: nessuna squadra ha segnato più reti di testa del Milan contro la Juventus allo Stadium in Serie A (quattro con Antonelli, Bonucci, Tomori e Rebić – al pari del Genoa); oltre che il croato è il primo giocatore rossonero ad andare in gol per tre presenze di fila contro i bianconeri nell’era dei tre punti a vittoria.

Il club lo ha celebrato con un video sul proprio account Twitter: «DevastAnte»