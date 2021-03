Il mese di aprile della corsa Champions: Milan, calendario in discesa

Stiamo per entrare nel mese di aprile e la corsa Champions comincia a farsi sempre più serrata, ecco il calendario delle squadre coinvolte

Sarà un mese fondamentale per i destini della corsa Champions. Con una classifica al momento sempre più corta, con 6 squadre in 10 punti (potenzialmente 9), i prossimi incontri saranno fondamentali in attesa dell’ultimo rush finale. Ecco il calendario delle squadre dalla 2° alla 7° posizione di questo mese di Aprile.

MILAN (59 pt.): Sampdoria (C), Parma (T), Genoa (C), Sassuolo (C), Lazio (T)

Juventus (55 pt.): Torino (T), Napoli (C – Recupero 3° giornata), Genoa (C), Atalanta (T), Parma (C), Fiorentina (T)

Atalanta (55 pt.): Udinese (C), Fiorentina (T), Juventus (C), Roma (T), Bologna (C)

Napoli (53 pt.): Crotone (C), Juventus (T – Recupero 3° giornata), Sampdoria (T), Inter (C), Lazio (C), Torino (T)

Roma (50 pt.): Sassuolo (T), Bologna (C), Torino (T), Atalanta (C), Cagliari (T)

Lazio (49 pt.*): Spezia (C), Verona (T), Benevento (C), Napoli (T), Milan (C) – *recupero con il Torino a data da destinarsi