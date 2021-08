Il Giorno: scatenato il Milan femminile sul mercato, le ultime

Il Milan femminile è pronto per la nuova stagione 2021/2022. Il mercato ha offerto buone soluzioni, ma resta il rebus Hasegawa

Il Milan femminile ha messo a segno ottimi colpi quest’estate e non sembra intenzionato a fermarsi. Dopo i rinnovi di Vero Boquete, Christy Grimshaw e Valentina Giacinti, il club rossonero ha blindato anche Refiloe Jane e Maria Korenciova. Il Diavolo ha preso anche Laia Codina Padenas dal Barcellona e Greta Adami dalle viola. Lo riporta Il Giorno.

Resta però il rebus Yui Hasegawa. La giapponese, come riportatato in esclusiva dalla nostra redazione MilanNews24.com, non rimarrà in rossonero. Sostituire la giapponese non sarà facile.