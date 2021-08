Milan femminile: tra amichevoli e UWCL, ecco il programma

Il Milan femminile si prepara al turno preliminare di UWCL, ma prima due sfide amichevoli, una di lusso contro l’Atletico Madrid

Il Milan femminile continua la preparazione in vista della prossima stagione. Il mercato non sarebbe ancora finito (possibili occasioni soprattutto a centrocampo), ma in alcuni reparti Maurizio Ganz può essere soddisfatto: in modo particolare quello dei portieri con Giuliani, Korenciova e Fedele.

Nel frattempo le rossonere si apprestano ad affrontare due impegni, prima del match contro lo Zurigo del 17 agosto: martedì alle 17:00 presso il Centro Sportivo di Tarvisio, Giacinti e compagne sfideranno l’Olimpia Lubiana, mentre domenica sfida di lusso contro l’Atletico Madrid in terra spagnola (ore 20:30).