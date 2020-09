Il Giorno: «Il Milan cerca attaccanti per l’Europa League»

Pioli, nel caso in cui Ibrahimovic non ce la facesse, dovrà inventarsi un centravanti per la sfida in Irlanda o puntare su Colombo

In un articolo apparso nell’edizione odierna de Il Giorno a firma Ilaria Checchi, si fa il punto della situazione sul Milan, in particolar modo sulla questione attaccanti in vista del prossimo impegno in Europa League contro lo Shamrock Rovers.

Infatti, Stefano Pioli dovrà inventarsi qualcosa in attacco, specie se Ibrahimovic non dovesse recuperare. Il tecnico rossonero non potrà contare su Rebic, squalificato, né su Rafael Leao, indisponibile. Pioli dovrà dunque scegliere se puntare sul giovane Colombo, oppure su Brahim Diaz in versione falso nueve.