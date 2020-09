Corsport- Milan, in attacco è allarme: fermi Ibra e Leao. Colombo attento

Corsport, Milan, in attacco è allarme, fermi Ibra e Leao mentre Colombo rimane attento alle scelte di Pioli in vista dell’Europa

ALLARME IN ATTACCO- “Milan, in attacco è allarme: fermi Ibra e Leao”. Titola così il quotidiano che poi approfondisce: “Il vero guaio è l’assenza di Leao che non è ancora tornato ad allenarsi dall’avvio della preparazione”. E ancora: “Se Ibra non dovesse farcela, a Dublino spazio a Colombo, 3 goal nelle ultime uscite, anche se Pioli non vorrà rischiare, tentando così il recupero di Ibra”.