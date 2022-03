Il giornalista: «Questo Milan ha un valore immenso»

Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, attraverso il suo profilo Twitter, a dialogo con l’ex tennista Paolo Bertolucci, ha commentato la vittoria del Milan contro l’Empoli

«Affido a te, grande Paul, questa considerazione sulla capacità di soffrire ma vincere anche nelle giornate storte. È un valore immenso. Vale per Nadal stanotte contro Korda vincendo spalle al muro. Vale per il Milan ieri sera vs Empoli. È la maturità nel superare le difficoltà».