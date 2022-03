Iervolino: «Scudetto? Il Napoli mi ha impressionato più del Milan»

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha parlato della lotta scudetto

A margine dell’evento ‘United for the heart’, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato anche della lotta scudetto. Per il patron dei campani, poche possibilità per l’Inter:

«Lo Scudetto? Penso lo vinca il Napoli, una squadra compatta. Mi ha impressionato più del Milan che è comunque una squadra stellare. È un campionato molto appassionante e se la giocheranno fino all’ultima giornata».