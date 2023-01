Ielpo: «Il Milan arriva col fiatone alla finale di Supercoppa Italiana»

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha analizzato il momento dei rossoneri in vista della finale di Supercoppa Italiana

Intervistato da TMW Radio, Mario Ielpo ha parlato così del Milan in vista della finale di Supercoppa Italiana di domani:

«Il Milan ci arriva con il fiatone. Sembra incredibile ma la sosta invece di portargli tutti in condizione ha fatto l’opposto. In più in questo momento tra Coppa Italia, campionato e Supercoppa Italia si gioca ogni tre giorni».