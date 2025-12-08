Idzes Milan, i rossoneri guardano al futuro: il difensore è tra gli obiettivi principali. Segui le ultimissime

Il Milan ha avviato la sua operazione di scouting in vista del prossimo mercato di gennaio, focalizzandosi primariamente sul rinforzo del reparto arretrato, come richiesto dal neo-allenatore Massimiliano Allegri. Tuttavia, una delle ultime piste seguite dagli osservatori rossoneri, per quanto promettente, rischia di scontrarsi con le chiare preferenze del tecnico livornese.

Come riportato da SportMediaset, gli scout del Diavolo stanno monitorando con grande attenzione il profilo di Jay Idzes, il difensore indonesiano classe 2000 attualmente in forza al Sassuolo. Il centrale è arrivato in neroverde in estate dal Venezia per una cifra vicina agli 8 milioni di euro e, nonostante la giovane età, ha già dimostrato solidità e margini di crescita.

Idzes: Il Grande Obiettivo di Igli Tare per il Domani

Idzes potrebbe rappresentare il grande obiettivo del Milan per il futuro della difesa, in linea con la filosofia del Direttore Sportivo Igli Tare. Il dirigente albanese è notoriamente propenso a investire su giovani talenti con potenziale di rivendita e capaci di crescere nel contesto di una grande squadra. L’indonesiano possiede tutte le caratteristiche per diventare un pilastro della retroguardia Rossonera negli anni a venire.

Tuttavia, il Diavolo si trova di fronte a un dilemma interno che riguarda le immediate esigenze della squadra. La giovane età di Idzes si scontra apertamente con la richiesta di esperienza avanzata da Massimiliano Allegri.

Le Preferenze di Allegri: Esperienza Subito

Il tecnico livornese, concentrato sulla lotta Scudetto e sulla necessità di avere un rinforzo immediatamente pronto per le sfide decisive della seconda parte di stagione, ha espresso una chiara preferenza per un difensore già formato e con una comprovata esperienza ad alti livelli. L’idea di lanciare un altro giovane, per quanto promettente, in un momento così delicato della stagione, non sembra rientrare nei piani immediati dell’allenatore.

Questo scenario mette il DS Tare di fronte a una scelta: puntare su un profilo che soddisfi le esigenze tattiche immediatedi Allegri per la corsa Scudetto, oppure investire sul talento futuribile di Idzes e di altri profili giovani. Il Milan sta cercando la giusta sintesi tra la visione a lungo termine del club e la necessità di vincere subito imposta dal campo.