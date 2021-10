Icardi Wanda Nara, la coppia non scoppia? L’indizio social – FOTO

Torna tutto a posto tra Mauro Icardi e Wanda Nara? Gli indizi social postati dall’attaccante sembrano non lasciare spazio a dubbi

Sembra essere tornato tutto a posto tra Mauro Icardi e Wanda Nara, dopo che l’ex showgirl aveva fatto capire sui social di essersi separata dall’attaccante del PSG.

View this post on Instagram Un post condiviso da 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

L’ex attaccante dell’Inter ora ha postato su Instagram una storia con sua moglie e alcune foto dove le fa gli auguri per la festa della mamma. Per ora i due non si seguono ancora nei rispettivi profili social e Wanda ha oscurato tutte le foto che la ritraevano con l’attaccante argentino sul suo profilo.

LEGGI ANCHE SU CALCIONEWS24