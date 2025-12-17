 Icardi, suggestione Milan ancora in piedi? L'indiscrezione
Icardi, suggestione Milan ancora in piedi? L’indiscrezione non lascia dubbi, c’è concorrenza in Serie A

Icardi, la suggestione rossonera è ancora viva: l’argentino è stato proposto in Italia a Milan, Roma e Como. La situazione

Dove giocherà Mauro Icardi? È questa la domanda che agita il mercato in Turchia. L’ex capitano dell’Inter, al Galatasaray dalla stagione 2022/2023, sembra essere arrivato al capolinea della sua avventura a Istanbul. Nonostante l’infortunio al ginocchio sia ormai alle spalle, la concorrenza interna di Osimhen e Sané, unita alla volontà del club di investire su una nuova punta a gennaio (con Lookman in cima alla lista), ha trasformato la scadenza del suo contratto (giugno 2026) in una vera e propria deadline anticipata.

Icardi, poco spazio ma il “fiuto” è intatto

I numeri di Icardi in questa stagione sono paradossali:

  • Presenze: 21 totali, ma solo 6 da titolare.
  • Minutaggio: Appena 800 minuti disputati.
  • Rendimento: Nonostante il poco impiego, ha segnato ben 8 gol in Superlig, dimostrando che il senso del gol è rimasto quello dei tempi d’oro.

Ritorno in Serie A? Proposto a Milan e Roma

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’entourage dell’argentino si sta muovendo con decisione. Icardi sarebbe stato proposto a tre club italiani: Milan, Roma e Como. Per i rossoneri, alla ricerca di un sostituto dopo l’infortunio di Gimenez, potrebbe essere una suggestione affascinante, anche se al momento si registrano solo sondaggi esplorativi senza trattative concrete.

Il fattore cuore: la Spagna chiama

Tuttavia, il futuro di “Maurito” potrebbe parlare spagnolo. Come riportato dai media argentini (Mitre Live), la sua nuova compagna preferirebbe trasferirsi in Spagna. In quest’ottica, Elche e Oviedo si sarebbero già interessate per gennaio: entrambe le società permetterebbero alla coppia di risiedere a Madrid, un dettaglio non da poco nelle dinamiche personali dell’attaccante.

L’addio al Galatasaray sembra ormai certo: resta da capire se vincerà il richiamo tecnico della Serie A o quello familiare della Liga.

