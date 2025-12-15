Icardi al Milan? Orlando non ci sta e critica l’attaccante ex Inter. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

L’imminente mercato di gennaio e la cronica crisi offensiva del Milan hanno fatto riemergere un nome di grande impatto mediatico nelle voci di corridoio: quello di Mauro Icardi. L’attaccante argentino, ex capitano dell’Inter e attualmente in forza al Galatasaray, è stato oggetto di dibattito tra gli addetti ai lavori, ma non tutti vedono il suo possibile arrivo come una soluzione.

Massimo Orlando, noto opinionista ed ex calciatore, ha espresso il suo netto dissenso sull’ipotesi di vedere Icardivestire la maglia rossonera, intervenendo ai microfoni di TMW Radio. La sua valutazione non riguarda le qualità tecniche del giocatore, bensì il suo approccio mentale e la sua motivazione nel calcio d’élite europeo.

Orlando Duro sui Giocatori Monetizzati: Questione di Voglia

Il giudizio di Orlando è stato particolarmente severo e diretto, estendendosi a una categoria di calciatori che hanno scelto campionati meno competitivi per motivi economici: “No. Questi ragazzi non li prenderei mai. Sono giocatori che economicamente sono stati bravi a monetizzare ma non ha più quella voglia di giocare“.

Secondo l’opinionista, l’ex centravanti non possiede più l’ardore e la determinazione necessarie per affrontare le sfide tattiche e la pressione di un club come il Milan in Serie A. In un momento in cui il Diavolo è alla disperata ricerca di un leader d’attacco per uscire dalla crisi offensiva che vede Nkunku in difficoltà e Gimenez infortunato, la motivazione e l’impegno sono considerate fattori primari.

Allegri e Tare Hanno Bisogno di Concretezza

La posizione di Orlando si inserisce perfettamente nel dibattito sulla qualità dei rinforzi necessari a Massimiliano Allegri, il tecnico livornese. L’allenatore ha bisogno di un centravanti affidabile e pienamente concentrato sul progetto. Il potenziale arrivo di Icardi, seppur affascinante, potrebbe portare con sé incertezze caratteriali e un salario elevato, due aspetti che il Milan sta cercando di evitare.

Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo e esperto dirigente albanese, sta infatti lavorando con criteri chiari: ricerca di profili funzionali e motivazioni intatte. Per questo motivo, il nome di Niclas Füllkrug, l’attaccante tedesco del West Ham, resta in netta pole position per il mercato di gennaio: rappresenta una soluzione fisica e concentrata sull’obiettivo sportivo, in contrasto con le perplessità sollevate da Orlando su giocatori del calibro di Icardi. La missione di Tare è regalare ad Allegri un attaccante con la “voglia” giusta per la Supercoppa e la corsa Champions.